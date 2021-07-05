Омский ЦИСС запускает антиковидные акции

Руководитель АНО «Омский ЦИСС», эксперт Нина Андриенко

6-11 июля проводится флешмоб ЦИСС в социальных сетях #ВАКЦИНАЦИИ-ДА! Под этим девизом в пабликах появятся фотографии лидеров общественного мнения, уже привившихся и убежденных в необходимости вакцинации.

- В постановлении главного санитарного врача по Омской области от 4 июля отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, особенно среди тех, кто посещает общественные места и занят в культурно-досуговых мероприятиях. В связи с этим определены группы граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в которые входят практически все представители социального бизнеса и общественные активисты. Мы оповестили выпускников Школ Омского ЦИСС, резидентов Омского кластера социальных инноваций, руководителей муниципальных ресурсных центров Омской области о необходимости проведения информационно-разъяснительной работы. Помимо участия в акции, объявленной ЦИСС, гражданские активисты инициируют собственные «антиковидные»акции», - сообщила руководитель Омского ЦИСС, член Общественной палаты России от Омской области Ирина Сербина.

Пунктами антиковидной пропаганды станут муниципальные ресурсные центры по работе с НКО и социальными предпринимателями. На сегодняшний день в регионе действует 21 «ресурсник», пять из которых – в Исилькульском, Калачинском, Большеуковском, Оконешниковском, Нововаршавском – признаны центрами компетенций по взаимодействию с общественностью, органами власти и СМИ.

Омский ЦИСС проводит своеобразный конкурс общественных акций по противодействию распространению инфекции и будет сообщать о наиболее интересных инициативах. Так, волонтеры серебряного возраста нашли единомышленников для проведения акции «65 – время мечтать!» Оказавшись в самой уязвимой возрастной группе «65+», они призывают своих сверстников вакцинироваться, чтобы обезопасить себя от заражения и планировать свой завтрашний день без ограничений.

- Наша мечта – полетать на воздушном шаре. В команду «воздухоплавателей» мы примем только тех, кто поставил прививки и имеет достаточное количество антител. А Омский ЦИСС поможет задуманному сбыться, - говорит лидер инициативной группы Тамара Ивановна Дойхон. Она в этом году отметила 65-летие, увлекается спелеологией, туризмом и планирует создать для людей «серебряного возраста» Клуб мечтателей.