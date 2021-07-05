У омича за ночь украли гараж

Омич решил, что гараж забросили, поэтому и разобрал его. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился с заявления житель Амура. 46-летний омич рассказал, что у него пропал гараж на улице Багратиона. Летом мужчина им редко пользовался, поэтому и не заглядывал в кооператив какое-то время, а потом обнаружил, что не месте бокса пусто. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.

В полиции приступили к поискам и выяснили, что свидетели видели, как какой-то мужчина с бригадой сварщиков приехали к гаражу и за ночь распили его на металлолом. Все организатор увез с собой. Удалось выяснить, что к этому причастен ранее судимый 38-летний житель Амурского поселка. Мужчина признался, что распил металлический гараж и сдал его на металлолом. Он некоторое время следил за гаражом и подумал, что бокс бесхозный, поэтому и решился на преступление. Омичу теперь грозит уголовное дело по статье «Кража».