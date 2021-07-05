В омском водоканале обеспокоены ростом числа краж крышек колодцев

С января по июль сотрудники предприятия, осуществляющие регулярный осмотр городских сетей водоснабжения и водоотведения, обнаружили 75 открытых колодцев. При этом за аналогичный период 2020 года было похищено всего 11 крышек.

Открытый колодец представляет угрозу для жителей города и автомобилистов, и коммунальное предприятие буквально бьёт тревогу из-за резкого роста случаев краж крышек и просит горожан сообщать о любом открытом колодце, который они обнаружили.

«Крышки водопроводных и канализационных люков в среднем весят от 40 до 60 кг. Сдвинуть такую крышку не может даже грузовой автомобиль, двигаясь на большой скорости. Кроме того, каждая крышка зафиксирована на колодце цементно-песчаной смесью, открыть или сдвинуть её можно с помощью специального инструмента. В советское время их отливали только из чугуна, сегодня встречаются полимержелезобетонные, резиновые и даже пластиковые. В омском водоканале крышки из чугуна применяются на магистралях, где постоянный поток движения, а полимерно-песчаные и железобетонные - на газонах и тротуарах», - рассказывает директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В Омске злоумышленники воруют крышки из чугуна, а также комплекты из такого металла – крышку с люком. Полимерно-песчаные - не представляют интереса для «охотников за металлом».

Специалисты водоканала регулярно проверяют наличие и целостность люков, состояние горловин и стенок колодцев, но внимательность и отзывчивость жителей помогут сделать наш город безопаснее. «Росводоканал Омск» просит горожан сообщать об открытых колодцах в диспетчерскую предприятия по телефону 75-04-00 (круглосуточно), или в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Омска по номеру 78-78-78.

Сегодня «Росводоканал Омск» эксплуатирует 39550 канализационных и 13784 водопроводных колодцев, 3392 пожарных гидрантов. Ежегодно на предприятие поступает более 500 обращений от граждан, обнаруживших открытые люки.

Справка:

Как определить ведомственную принадлежность колодца? Как правило, на стенах зданий, сооружений или заборах указываются буквы, обозначающие пролегающие рядом сети.

КК – канализационный колодец

ВК – водопроводный колодец

ТК – телефонный колодец

ЛК – ливневая канализация

ПГ – пожарный гидрант

ГК – газовый колодец