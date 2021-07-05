Омск оказался в списке городов с наибольшими концерогенными рисками

Омск оказался в лидерах по выявленным в воздухе вредным веществам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О проблемах с выбросами в Омске говорят уже давно. Омичи постоянно жалуются на неприятные запахи, а минприроды почти какждый день фиксирует превышения содержания вредных примесей в вохдухе вблизи промышленных зон. Этот вопрос дошел даже до президента. На недавней прямой линии туда дозвонился один из омских активистов.

Недавно федеральный Роспотребнадзор опубликовал подробный отчет о «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году». По их данным, за прошедший год в Омске фиксировали 17 из 18 опасных веществ, выбросы которых отслеживают в городе. В других городах с плохим состоянием воздух, которые также участвуют в нацпрограмме по улучшению качества воздуха, фиксировали гораздо меньшее число вредных веществ в процентном отношении. За год в омском воздухе находили бенз(а)пирен, азота диоксид, аммиак, бензол, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 и РМ2.5, диметилбензол, углерод, дигидросульфид, серы диоксид, метилбензол, углерода оксид, гидроксибензол, формальдегид, хром шестивалентный, этилбензол.

Также, как отмечают в отчете, больше всего негативному воздействию от выбросов подвержены органы дыхания, иммунная система и кровь. Также наш город вошел в восьмерку регионов с самыми высокими концерогенными рисками. В этих городах чаще других фиксировали недопустимо высокий уровень загрязнений воздуха.