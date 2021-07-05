Экс-главе «Мостовика» Олегу Шишову вынесли приговор по очередному уголовному делу

Олега Шишова амнистировали.

Бывшего руководителя НПО «Мостовик» Олега Шишова судили по очередному уголовному делу. Напомним, его обвиняли в ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

– По данным следствия, с января по октябрь 2014 года, в нарушение требований налогового законодательства, генеральный директор ООО НПО «Мостовик», являясь распределителем денежных средств организации, при наличии реальной финансовой возможности, не перечислил в государственный бюджет удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических лиц в общей сумме около 415,4 млн рублей, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – При этом обвиняемый направлял денежные средства на погашение кредитных обязательств организации, по которым сам выступал личным поручителем, предоставлял займы аффилированным организациям, производил расчеты с контрагентами, и тратил на иные цели, не связанные с уплатой налогов. В ходе судебного заседания сумма налога уточнена и составила 91 млн рублей.

Олег Шишов вину не признал. Его приговорили к 2 годам колонии и сразу же амнистировали

Добавим, в сентябре 2016 года Шишов был осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2017 года он был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.