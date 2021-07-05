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Общество5 июля 2021 10:08

В администрации поселка Троицкого под Омском, где утонули три человека, прошли обыски

Выяснилось, что в опасном месте на Иртыше не было даже предупредительных знаков
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Утонувшие провалились в донную яму, из которой не смогли выбраться.

Утонувшие провалились в донную яму, из которой не смогли выбраться.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшие выходные стали просто катастрофическими в плане гибели людей на воде. Только за сутки утонули сразу девять человек, сообщает областное УМВД.

Одна из трагедий случилась в поселке Троицком Омского района.

– По предварительным данным, 3 июля 2021 года около 18 часов в с. Троицкое на берегу реки Иртыш в неприспособленном для купания месте, где отсутствовали запрещающие знаки, трое несовершеннолетних девочек начали тонуть, попав в донную яму, одну из подружек спас отдыхавший 39-летний мужчина, две другие и пытавшийся их спасти 32-летний мужчина утонули, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проведен осмотр места происшествия, тела извлечены из воды, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены очевидцы. В администрации Троицкого поселения проведены обыски, изъята документация.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям – 109 УК РФ (халатность) и 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).