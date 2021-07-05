ЧП в центре Омска: Ребенок провалился в открытый люк

Ребенок провалился в люк на улице Масленникова. Фото: СУ СК России по Омской области

ЧП случилось в центре Омска. В открытый люк, расположенный на улице Масленникова, провалился ребенок. Малыш получил телесные повреждения.

– В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, установлена обслуживающая объект организация, действиям должностных лиц будет дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщает пресс-служба областного СУ СК.