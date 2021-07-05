Омичи возмутились реконструкцией ТЦ «Летур»

В Омске начали ремонт торгового центра, но омичи остались недовольны. Фото: ВКонтакте

В Омске уже несколько лет вызывает вопросы судьба большого торгового комплекса «Летур» на остановке Дом Туриста. Оно начало пустеть несколько лет назад, а когда съехали последние крупные арендаторы, и вовсе пришло в упадок. Стены расписали граффити, плитка стала отваливаться, а лестницы рушиться. В начале июня суд по обращению мэрии обязал владельца здания отремонтировать его. Многие предполагали, что его вовсе снесут, но пока только отремонтируют.

Рабочие просто закрасили изрисованную плитку краской. Фото: ВКонтакте

К работам, видимо, уже приступили, но омичи, заметившие преображения, не слишком обрадовались этому.

- Сегодня начали ремонт «Летура», начали «наотвалите»: закрасили пыль и грязь, - поделилась фотографиями выполненных работ омичка. Действительно, на фото видно, что краской, похожей на цвет плитки просто закрасили стены в тех местах, где раньше были граффити. И других работ пока не выполняли. В комментариях омичи не одобряют такой реконструкции.