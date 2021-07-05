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Общество5 июля 2021 9:21

Омичи возмутились реконструкцией ТЦ «Летур»

Рабочие выбрали оригинальный способ привести здание в порядок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске начали ремонт торгового центра, но омичи остались недовольны.

В Омске начали ремонт торгового центра, но омичи остались недовольны.

Фото: ВКонтакте

В Омске уже несколько лет вызывает вопросы судьба большого торгового комплекса «Летур» на остановке Дом Туриста. Оно начало пустеть несколько лет назад, а когда съехали последние крупные арендаторы, и вовсе пришло в упадок. Стены расписали граффити, плитка стала отваливаться, а лестницы рушиться. В начале июня суд по обращению мэрии обязал владельца здания отремонтировать его. Многие предполагали, что его вовсе снесут, но пока только отремонтируют.

Рабочие просто закрасили изрисованную плитку краской.

Рабочие просто закрасили изрисованную плитку краской.

Фото: ВКонтакте

К работам, видимо, уже приступили, но омичи, заметившие преображения, не слишком обрадовались этому.

- Сегодня начали ремонт «Летура», начали «наотвалите»: закрасили пыль и грязь, - поделилась фотографиями выполненных работ омичка. Действительно, на фото видно, что краской, похожей на цвет плитки просто закрасили стены в тех местах, где раньше были граффити. И других работ пока не выполняли. В комментариях омичи не одобряют такой реконструкции.