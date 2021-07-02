По результатам лабораторного мониторинга в Омской области прекращено действие 23 деклараций о соответствии продукции

С начала года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области в рамках мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрано 733 пробы пищевых продуктов животного происхождения и кормов, по результатам испытаний в 51 образце выявлены несоответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

Для проведения исследований на показатели качества и безопасности отобранные пробы направлялись в различные аккредитованные испытательные центры (ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ ЦНМВЛ», ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»).

Так, в частности, по результатам исследований в пробах мяса и мясной продукции выявлены отклонения по микробиологическим показателям (Listeria monocytogenes, КМАФАнМ), обнаружены остатки лекарственных препаратов (окситетрациклин, тилмикозин).

В образцах молочной продукции выявлены отклонения от установленных норм по показателям жирно-кислотного состава: были нарушены соотношения метиловых эфиров жирных кислот и установлена фальсификация молочных жиров растительными.

В целях выявления недоброкачественной пищевой продукции (в том числе фальсификации), поступающей в учреждения социальной сферы Омской области посредством государственных закупок, специалистами Управления отобрано 66 проб продукции животного происхождения: в 21 образце (31,8%) установлено несоответствие нормам качества и безопасности, в 19 - фальсификация.

Недобросовестные производители, допустившие выпуск некачественной и опасной продукции, привлечены к административной ответственности. Кроме того, Управлением в 2021 году по результатам лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов прекращено действие 23 деклараций о соответствии продукции.

О выявленных фактах несоответствия поставляемой пищевой продукции проинформированы заинтересованные министерства и ведомства региона.