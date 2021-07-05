Омич обокрал подругу сожительницы, но почти все деньги потерял

При себе у воришки нашли только малую часть похищенного. Остальное он потерял. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратилась взволнованная омчка. Женщина буквально сидела на чемоданах с крупной суммой денег, когда ее обокрали. Накануне омичка продала квартиру и собиралась переехать в другой город. Часть денег от продажи она положила в банк, а часть денег оставила на текущие расходы. Сумма вышла немаленькой, 335 тысяч рублей. Их она упаковала в чемодан с другими вещами. Перед самым отъездом омичка пригласила в гости семейную пару. Они не вызывали у женщины подозрений, ведь их сыновья занимались вместе в спортивной секции. На следующий день после застолья женщина и обнаружила пропажу денег. Она тут же позвонила приятельнице, но она заверила, что денег не брала, а вот ее сожитель сбежал.

Полицейским удалось быстро его найти. Мужчину задержали на следующий день во дворе дома, где он постоянно проживает. Он был мертвецки пьян. Когда немого пришел в себя, воришка объяснил, что план созрел у него как только сожительница рассказала о том, что знакомая продала квартиру и зовет их в гости попрощаться перед отъездом. Улучив момент, когда все отвлеклись, омич обыскал сумку и забрал деньги, а потом и из дома сбежал. Как уточнили в пресс-службе полиции, у 41-летнего омича было только 85 тысяч, остальные деньги он потерял, пока ходил по городу пьяным. Омичу грозит до 5 лет лишения свободы, а оставшиеся 200 тысяч ищут.