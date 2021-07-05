«Ростелеком» в Омске поддержал старт ралли «Шелковый путь»

«Ростелеком» в Омске поддержал международный ралли-рейд «Шелковый путь» и предоставил высокоскоростной доступ в интернет для проведения предстартовых мероприятий. Оператор, в частности, организовал интернет-каналы со скоростью до 1 Гбит/с в трех разных локациях и обеспечил защиту от DDoS–атак, что позволило без проблем провести запланированные торжества.

Церемония открытия соревнований состоялась вечером 1 июля на Соборной площади, мероприятие прошло с учетом санитарно-эпидемиологических требований из-за распространения коронавирусной инфекции. На старт вышли команды внедорожников, грузовиков и мотоциклов, всего 91 экипаж из 32 стран.

«Для нас было принципиально важно обеспечить бесперебойную работу телекоммуникационного оборудования во время официальной церемонии старта ралли. И специалистам компании это удалось. Уверен, что участники получат незабываемые впечатления от путешествия по Сибири во время российской части рейда», — отметил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

Гонщикам предстояло через Сибирь доехать до Монголии, пересечь пустыню Гоби и 11 июля завершить заезд в Улан-Баторе. Однако уже после старта организаторы отменили монгольскую часть дистанции из-за эпидемиологической ситуации. В итоге ралли пройдет только в России через Омскую и Новосибирскую области, Алтайский край и Республику Алтай.

«Все подготовленные для приема участников гонки бивуаки и инфраструктура на территории Монголии по решению организаторов гонки будут переданы в распоряжение государственных и местных органов власти для организации на их базе пунктов противоэпидемической помощи населению. От лица дирекции гонки в Монголию будут направлены гуманитарные грузы», — сказал Владимир Чагин, руководитель проекта «Шелковый путь».

«Шелковый путь» проводится с 2009 года. За это время в гонке приняло 982 экипажа, которые прошли 50 тысяч километров. «Шелковый путь» — единственный ралли-марафон сезона, который считается этапом Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам и этапом чемпионата мира Международной мотоциклетной федерации (FIM) по внедорожным ралли.