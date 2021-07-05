В Омске объявили штормовое предупреждение

Всю неделю в Омске было аномально жарко, солнечно и почти безветрено. Многие успели отдохнуть на природе и искупаться в прогревшихся водоёмах. Но начало недели готовить омичам сюрприз. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют резкое ухудшение погоды. В регион придут дожди, град и сильный ветер. Портиться погода начнет 5 июля, в понедельник. Порывы ветра в некоторых районах будут достигать 20 метров в секунду, также возможны ливни и грозы.

Несмотря на это температура сильно не изменится. В понедельник все ещё обещают жару. Немного похолодает во вторник, обещают около +20...+25 градусов.

Из-за резкого ухудшения погоды в Омске объявлено штормовое предупреждение. Горожан и жителей области просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности: не находиться в близи деревьев и хрупких конструкций во время бури, не стоять рядом с линиями электропередач и по возможности переждать непогоду в помещении.