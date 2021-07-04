Уже 288 за сутки: В Омской области продолжает стремительно расти заболеваемлсть коронавирусом

В Омскую область пришла третья волна коронавируса, которая, по прогнозам, будет самой масштабной. Фото: "КП" Архив

Минздрав Омской области обнародовал статистику заболеваемости коронавирусом на 4 июля.

За минувшие сутки выявили 288 новых случаев заражения (51 876 за все время). 218 заболевших лечатся дома.

62 пациениа выписаны по выздоровлению (42 287 за весь период). Еще три человека умерли (1 532 с начала пандемии).

В прививочной кампании приняли участие уже 304 222 жителя региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 226 008.