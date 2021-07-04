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Происшествия4 июля 2021 7:55

Девять утонувших за сутки: Из-за аномальной жары в Омской области люди идут на дикие пляжи и гибнут

Среди жертв трое детей
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Люди тонули как в Омске, так и в районах области.

Люди тонули как в Омске, так и в районах области.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Минувшие сутки стали настоящим кошмаром сразу для нескольких омских семей. Спасаясь от установившейся в регионе аномальной жары, местные жители купаются где придется и массово тонут.

– За минувшие сутки в отделы полиции поступило 7 сообщений о несчастных случаях на воде в Ленинском, Центральном и Кировском округах города Омска, в Калачинском, Омском и Черлакском районах области. Погибли девять человек: пятеро мужчин в возрасте от 19 до 48 лет, 19-летняя девушка и трое несовершеннолетних: 17-летний подросток и две 14-летние девочки.