Девять утонувших за сутки: Из-за аномальной жары в Омской области люди идут на дикие пляжи и гибнут

Люди тонули как в Омске, так и в районах области. Фото: Влад КОМЯКОВ

Минувшие сутки стали настоящим кошмаром сразу для нескольких омских семей. Спасаясь от установившейся в регионе аномальной жары, местные жители купаются где придется и массово тонут.

– За минувшие сутки в отделы полиции поступило 7 сообщений о несчастных случаях на воде в Ленинском, Центральном и Кировском округах города Омска, в Калачинском, Омском и Черлакском районах области. Погибли девять человек: пятеро мужчин в возрасте от 19 до 48 лет, 19-летняя девушка и трое несовершеннолетних: 17-летний подросток и две 14-летние девочки.