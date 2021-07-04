Прошел 20 км: Появилось фото спасения 8-летнего мальчика, заблудившегося в лесу под Омском

Первые секунды встречи в мамой. Фото: УМВД России по Омской области

Благополучно завершились поиски 8-летнего мальчика из поселка Красная Тула. В поздно вечером в субботу, 3 июля, в полицию обратилась его испуганная мама. Женщина рассказала, что в последний раз перед исчезновением ее сына видели идущим в сторону леса. Ситуацию осложняло, что ребенок немой и имеет проблемы со слухом.

К его поискам сразу подключились как полицейские, так и волонтеры. В итоге пропавшего нашли уже под утро в соседнем районе.

– Поиски не прекращались и в ночное время. Начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Омскому району майор полиции Каир Нурмагамбетов, обследуя на служебном автомобиле территорию уже в Кормиловском районе, обнаружил мальчика, бредущего по проселочной дороге в сторону села Победитель, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Так как ночь была теплой, ребенок почти не замерз, лишь немного был покусан комарами. Майор полиции доставил его домой, к матери, где его накормили и уложили спать.