Ушел в сторону леса: Под Омском пропал 8-летний ребенок

В Омской области завершились поиски пропавшего мальчика. Фото: Архив "КП"

ЧП случилось в Омском районе накануне, 3 июля. В 22.46 в полицию обратилась жительница поселка Красная Тула. Испуганная женщина рассказала, что пропал ее 8-летний сын Родион.

В последний раз перед исчезновением мальчика, местные жители видели, как он идет в сторону леса. Ситуацию осложняло, что ребенок немой и имеет проблемы со слухом.

На поиски Родиона были ориентированы все полицейские района. Также присоединились волонтеры.

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По информации представителей омского отряда «ЛизаАлерт», ночные поиски мальчика завершились успешно. Он найден и жив.