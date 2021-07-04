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Происшествия4 июля 2021 4:39

Ушел в сторону леса: Под Омском пропал 8-летний ребенок

На розыски мальчика были ориентированы все полицейские рацона, где случилось ЧП
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омской области завершились поиски пропавшего мальчика.

В Омской области завершились поиски пропавшего мальчика.

Фото: Архив "КП"

ЧП случилось в Омском районе накануне, 3 июля. В 22.46 в полицию обратилась жительница поселка Красная Тула. Испуганная женщина рассказала, что пропал ее 8-летний сын Родион.

В последний раз перед исчезновением мальчика, местные жители видели, как он идет в сторону леса. Ситуацию осложняло, что ребенок немой и имеет проблемы со слухом.

На поиски Родиона были ориентированы все полицейские района. Также присоединились волонтеры.

ОБНОВЛЕНО:

По информации представителей омского отряда «ЛизаАлерт», ночные поиски мальчика завершились успешно. Он найден и жив.