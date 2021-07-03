Девушка, сломавшая три ивы в центре Омска, сама обратилась к психиатру

Теперь деревья будут долго восстанавливаться, а одно из них спасти не удалось. Фото: мэрия Омска

Полицейские установили личность неизвестной, которая ночью 30 июня сломала три ивы на улице Ленина возле Никольского собора.

Выяснилось, что это 28-летняя жительница поселка Морозовки.

– По месту жительства гражданки не оказалось, – прокомментировал начальник пресс-службы областного УМВД Алексей Командыков. – Продолжая розыск, полицейские выяснили, что 2 июля около 23.00 она самостоятельно обратилась в одно из медицинских учреждений города Омска, где сейчас проходит обследование в условиях стационара. Вопрос привлечения женщины к ответственности будет решен в установленном законом порядке, после полного медицинского освидетельствования.