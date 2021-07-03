На смену аномальной жаре в Омск придет гроза со шквалистым ветром и градом

В начале следующей недели в Омске обещают грозу и понижение температуры воздуха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омская погода, видимо, повторит московский сценарий. После почти недельного периода аномальной жары, регион накроет гроза с градом и порывами ветра до 17 м/с.

По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сильный зной на улице продержится еще, как минимум, два дня.

Завтра, 4 июля ночью будет +19...+24, днем +35...+40 градусов. В понедельник, 5 июля, сохранится примерно такая же погода. В оба эти дня будет солнечно, возможны лишь кратковременные дожди.

А вот на вторник, 5 июля, прогнозируют грозы с градом и ветер порывами до 17 м/с. Все это будет сопровождаться понижением температуры до нормальных пределов. Ночью будет +15...+20, местами до +10, днем +19...+24, местами до +29 градусов.