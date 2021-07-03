Уже 281 заразившийся за сутки: В Омской области побит абсолютный антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Омскую область пришла третья волна коронавируса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омской области продолжает стремительно увеличиваться суточный прирост зараженных коронавирусом.
На данным областного минздрава на субботу, 3 июля, выявлен 281 новый пациент с ковидом ( 51 588 за все время). Это абсолютный антирекорд заболеваемости за все время с начала пандемии в регионе.
Высокой продолжает оставаться и смертность - за сутки инфекция забрала жизни еще четверых человек (1 529 за все время).
Еще 64 местных жителя выписаны по выздоровлению (42 225 за весь период).
Также сообщается, что в прививочной кампании приняли участие уже 300 865 жителя региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 224 953.
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