Участники ралли «Шёлковый путь» миновали омский скоростной участок

Трасса первого спецучастка проложена по неровным песчаным и плотным грунтовым дорогам, особенного бездорожья или сложной навигации в первый день гонки не было. Несмотря на то, что протяженность омского скоростного участка была всего 87 км, он преподнес некоторым участникам сюрприз, о котором упомянул Губернатор Омской региона Александр Бурков, сопровождающий участников гонки на вертолете до финиша этого участка в поселке Индейка Калачинского района.

– Когда мы сейчас летели, видели, что ряд экипажей потеряли трассу, один ушел в другую сторону, и все устремились за ним, получился колоссальный разрыв, пришлось догонять, чтобы показать результат, – рассказал глава региона. – Полигон в поселке Светлый – это военная инфраструктура, и там очень много трасс для боевых машин, не удивительно, что багги потеряли ориентир, так что сюрпризы наша омская земля им преподнесли. Поэтому здесь не только скорость играет роль, но еще и знания, как ориентироваться на местности, как проходить те или иные участки. В достижении результата большая роль принадлежит штурману. А вообще эмоции от события только положительные, такого масштабного спортивного соревнования международного уровня у нас давно не было.

По итогам 1-го спецучастка лидерами стали:

в классе «мотоциклы» – Франко Каими, время 00:49:52 (Аргентина),

в классе грузовиков – экипаж «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова, время 00:50:51 (Россия),

в классе внедорожников – Денис Кротов на Mini Cooper, время 00:48:11 (Россия).

Омский экипаж Евгения Фрезоргера, выступающий на багги, показал 12-й результат в классе «внедорожники» и 3-й в категории Т4 (время 01:03:57). Омичи финишировали с пробитым задним левым колесом.

К вечеру участники ралли «Шёлковый путь» финишируют в Новосибирске, где их будет ждать первый бивуак.