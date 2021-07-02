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Общество2 июля 2021 14:11

В омских водоемах продолжают тонуть дети

Еще два ребенка погибли во время купания
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам напоминают, что на воде стоит быть осторожными.

Омичам напоминают, что на воде стоит быть осторожными.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Омск потрясла гибель 6-летнего мальчика и его матери. Семья отправилась к Иртышу, чтобы отдохнуть, но все закончилось трагедией. Многих детей удалось спасти, а вот омичку и ее сына пока даже не могут найти.

Стало известно о гибели еще двух детей: 11-летней девочки и 17-летнего подростка. Трагедия с девочкой произошла недалеко от Марьяновки 30 июня, а подросток утонул 1 июля в селе Куликово. Оба спасались от жары в воде.

- По каждому несчастному случаю с детьми следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Омской области проводят доследственные проверки и возбуждают уголовные дела, в рамках которых тщательным образом устанавливаются все обстоятельства трагической гибели детей и круг лиц, на которых лежит обязанность по защите жизни и здоровья несовершеннолетних, отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Омичам напоминают, что вблизи водоемов нужно соблюдать правила безопасности и не отпускать детей купаться без присмотра. Особенно актуальным это становится в период аномальной жары, установившейся в Омске и области.