Омского пенсионера после пяти дней поисков нашли на лыжной базе

Росгвардейцы помогли потерявшемуся пенсионеру добраться до полиции и родственников. Фото: пресс-службе Росгвардии по Омской области

В тревоге и неизвестности провели последние пять дней родственники пропавшего пенсионера. 73-летний омич здоров напугал близких, когда 26 июня ушел из дома и больше не вернулся. Он не отвечал на звонки и не появлялся ни в одном знакомом ему месте. Его поисками занимались волонтеры и полиция, а нашли росгвардейцы.

Накануне патруль получил сигнал с закрытой лыжной базы. Ее сотрудница заметила постороннего человека на территории, хотя там никого не должно быть. В беседке сотрудники Росгвардии нашли пенсионера. Он был измотан, хотел пить и совершенно не помнил, где живет. Поэтому он и не смог вернуться домой, а несколько дней скитался под палящим солнцем по улицам.

Бойцы Росгвардии напоили омича водой и отвезли в полицию, где и выяснилось, что его уже пять дней ищут родные. Сейчас жизни дедушки ничего не угрожает.