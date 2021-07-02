На омских ТЭЦ прошли командно-штабные учения

На объектах АО «ТГК-11» прошли командно-штабные учения, которые позволили отработать действия персонала ТЭЦ и подразделений охраны при установлении уровней террористической опасности. В учениях приняли участие 49 человек, задействовано 6 единиц техники.

Командно-штабные учения в разные дни прошли на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. По легенде два злоумышленника проникли на территорию станции через основное ограждение и следуют в направлении к главному корпусу. Один несёт в руках 10 кг взрывчатого вещества «тротилл», второй, вооруженный пистолетом, прикрывает сообщника. Цель террористов - взорвать турбину в турбинном цехе. Наряд Управления вневедомственной охраны Росгвардии обнаруживает нарушителей, производит задержание и вызывает подкрепление. Все службы и подразделения во время учений сработали оперативно и профессионально. В итоге террористический акт предотвращён, злоумышленники переданы сотрудникам органов внутренних дел.

По итогам все участники получили высокую оценку, учебные задачи выполнены успешно и в полном объёме. Силы и средства омских ТЭЦ готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций различного уровня опасности.

«ТГК-11 уделяет большое внимание безопасности объектов энергетики. Подобные учения проводятся с целью совершенствования слаженности работы и отработки конкретных действий в различных условиях обстановки. Особое внимание уделяется организации взаимодействия подразделений, осуществляющих физическую охрану категорированных объектов АО «ТГК-11», - отметил директор по безопасности АО «ТГК-11» Василий Борисычев.