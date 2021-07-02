Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 июля 2021 12:00

Омичи продолжаю жаловаться на отсутствие воды в «Амуре-2»

Местные жители испытывают проблемы с водой уже три дня
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проблемы с водой застали омичей в разгар аномальной жары.

Проблемы с водой застали омичей в разгар аномальной жары.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все никак не улягутся страсти в микрорайоне «Амарский-2». После крупной аварии на водопроводе у жителей полностью пропала вода. Им приходилось стоять огромные очереди к цистернам, чтобы набрать воды для самого необходимого. Потом, по сообщениям пресс-службы Водоканала, водоснабжение появилось, но напор был слабым, а сегодня сообщили, что все исправили и вода идет.

Но с этим не согласны местные жители. Омич записал видео, на котором наглядно показал, что ни холодная, ни горячая вода из крана не идет.

- Как хочется пить… Но ничего мы не попьем, - комментирует омич, открывая кран. – Воды нет третий день. Алло, где вода?!

А тем временем на улице настоящее пекло. Температура поднимается выше +30 градусов, и прогнозы на ближайшие дни не обещают изменений.

Смотреть видеосюжет
Нет воды в Амуре-2
Нет воды в Амуре-2