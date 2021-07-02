Омичи продолжаю жаловаться на отсутствие воды в «Амуре-2»

Проблемы с водой застали омичей в разгар аномальной жары. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Все никак не улягутся страсти в микрорайоне «Амарский-2». После крупной аварии на водопроводе у жителей полностью пропала вода. Им приходилось стоять огромные очереди к цистернам, чтобы набрать воды для самого необходимого. Потом, по сообщениям пресс-службы Водоканала, водоснабжение появилось, но напор был слабым, а сегодня сообщили, что все исправили и вода идет.

Но с этим не согласны местные жители. Омич записал видео, на котором наглядно показал, что ни холодная, ни горячая вода из крана не идет.

- Как хочется пить… Но ничего мы не попьем, - комментирует омич, открывая кран. – Воды нет третий день. Алло, где вода?!

А тем временем на улице настоящее пекло. Температура поднимается выше +30 градусов, и прогнозы на ближайшие дни не обещают изменений.