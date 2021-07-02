«Птичья гавань без птиц»: Экс-губернатор Леонид Полежаев написал гневный пост о состоянии омского природного парка

Леонида Полежаева неприятно поразило состояние Птичьей гавани. Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

Несмотря на то, что после ухода Леонида Полежаева с поста, должность занимает уже второй по счету глава региона, к их предшественнику у омичей все еще остается большой интерес. Уйдя на пенсию, Леонид Константинович возглавил фонд «Духовное наследие». Кроме того, посты – в том числе критические – появляются на его странице в Instagram. И почти всегда становятся резонансными.

В этот раз Полежаев с грустью написал о состоянии природного парка «Птичья гавань». Впрочем, не адресовав претензии никому конкретно.

– Это снимок не из Усть-Ишима. Это Птичья Гавань в Омске. Без птиц, зарастающая камышом и болотистой ряской, – возмущается Полежаев. – 20 лет назад омичей край не беспокоила судьба этого места. Помню, в городе культивировался слух о планах застройки оазиса. И все вопросы, все недовольство были обращены к губернатору, будто бы речь шла о парке в Полтавском районе! Потому в начале нулевых Омское облправительство приняло решение о создании природного заповедника «Птичья гавань». Был воплощен в жизнь проект благоустройства, создана служба эксплуатации. С тех пор «птичий вопрос» не улетел с повестки дня: сохранение заповедника сегодня требует еще большего внимания специалистов – экологов, орнитологов, мелиораторов. Необходим ежегодный водообмен и пополнение акватории парка речной водой. Строительство Красногорского гидроузла гарантировало бы естественную связь заповедниковой зоны с руслом Иртыша, но этого не случилось, поэтому нужно искусственно поддерживать глубины, не допуская заболачивания местности. Почему у города угас интерес к этой части природного ландшафта? Может, потому, что нет губернатора, на которого можно так безнаказанно «повесить» гнев горожан?

В конце экс-губернатор выразил надежду, что его наблюдение заметят в омской мэрии.

Тем временем в областном минприроды при недавнем обсуждении судьбы другого зеленого уголка в центре города – дендросада имени Гензе – как раз приводили в пример «Птичью гавань» как образец благоустройства природной территории.

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