В Омске водитель легковушки врезался в пьяного байкера

Мотоцикл от удара вылетел с дороги. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в Кировском округе произошло ДТП между легковым автомобилем и мотоциклом. Все произошло около 10:50 на улице Кондратюка. По предварительным данным Госавтоинспекции, 31-летний омич за рулем «Тойоты Гранд Хайс» не уступил дорогу при повороте налево мотоциклисту. В результате столкновения байкера выбросило с дороги в кювет.

Помощь медиков понадобилась ему и девушке, которая была пассажиром мотоцикла. Обоих доставили в больницу, где выяснилось, что в момент столкновения байкер был пьян. Также установили, что прав у омича нет. На водителя мотоцикла завели административный протокол, за отказ от медицинского освидетельствования. А по факту аварии проводится проверка, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося.