Гостиницу Космос на набережной Тухачевского в Омске начали строить с нарушениями

Подрядчики еще не получили разрешения, а уже взялись за работу. Фото: Веселовская Анна

В Омске на набережной Тухачевского в скором времени должна появиться четырехзвездочная гостиница «Космос». К ее строительству уже приступили, а закончить должны до 2023 года. Как раз к молодежному чемпионату по хоккею, который пройдет в Омске. Но, как выяснила прокуратура, строительство начали с нарушений.

После проверки выяснилось, что фактические работы начались в марте 2021 года, а разрешение на строительство выдали только 18 мая 2021 года. Получается, что стройка началась до официального согласования проектной документации и до направления в Госстройнадзор Омской области уведомления о начале строительства.

- В связи с допущенными нарушениями органом контроля в отношении технического заказчика объекта составлены протоколы об административных правонарушениях, - отметили в пресс-службе прокуратуры. Других нарушений при строительстве не обнаружили.