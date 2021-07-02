Жителям микрорайона «Амурский-2» в Омске вернули воду

Вода в домах омичей появилась сегодня утром. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители крупного микрорайона «Амурский-2» несколько дней были вынуждены провести почти без воды. Накануне, 30 июня, произошел прорыв на водопроводе, по которому подавали воду жителям микрорайона. Из-за этого в домах полностью пропала вода. Найти утечку было не просто, оказалось, сломалась труба, проходящая по дну Оми. Еще сутки специалисты Водоканала меняли схемы подачи воды, чтобы она вернулась в дома омичей. В это время ее напор был не стабильным, но сейчас, как сообщают в пресс-службе компании, подача воды налажена.

- Водоснабжение микрорайона Амурский-2 полностью восстановлено. Сегодня в 4 часа утра ремонтные работы на водоводе диаметром 800 мм. были завершены. К 6 утра насосные станции были выведены на плановые режимы работы, все потребители были обеспечены водой. Сотрудники омского водоканала приступают к замене поврежденного участка водовода, - сообщили в компании.

Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, к поселку «Амурский-2» протянут еще одну трубу. Ее протяженность составит 1,5 километра. Работы планируют завершить уже в этом году.