Оксана Фадина поприветствовала участников ралли «Шелковый путь»

Сегодня, 1 июля, на Соборной площади Омска состоялось торжественное открытие международного ралли «Шелковый путь». Церемония началась с концерта Омского симфонического оркестра, который исполнил мировые рок-хиты, и выступлений городских творческих коллективов.

С приветственным словом к спортсменам и зрителям соревнований обратились губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Глава города поблагодарила организаторов ралли за возможность принять старт «Шелкового пути» в Омске.

- Событие, участниками которого мы сегодня являемся, вышло далеко за рамки спортивного мероприятия. Ралли «Шелковый путь» – это символ международной дружбы и дипломатических отношений, - отметила Оксана Фадина. – И мы, омичи, гордимся, что международное ралли «Шёлковый путь» берет старт из города Омска – самого солнечного города Сибири! Я надеюсь, что то тепло, с которым мы встречаем сегодня гостей, вы увезете с собой как добрую память об Омске.

При планировании маршрута ралли и определении точки старта была большая конкуренция между городами. Оксана Фадина поблагодарила оргкомитет международного ралли «Шёлковый путь» и губернатора Омской области Александра Буркова за то, что выбор был сделан в пользу Омска.

- Спортсменов ждёт очень интересная и напряженная трасса, но хочу пожелать вам насладиться красотой нашей сибирской природы. А зрителям желаю получить массу впечатлений и захватывающих эмоций! С праздником!

Впервые в ралли участвует омский экипаж: пилот Евгений Фрезоргер и штурман Алексей Шпук. И это тоже повод для гордости! Вместе с остальными спортсменами им предстоит пройти пять с половиной тысяч километров по дорогам России и Монголии, через леса, степи, пустыни и горы. Это будет настоящая проверка на прочность как для техники, так и для всех участников гонки.

Напомним, старт гонке будет дан 2 июля на полигоне 242-го учебного центра ВДВ.

Фото сайта silkwayrally.smugmug.com