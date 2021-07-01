В Омске дан старт международного ралли «Шелковый путь»

Сегодня на Соборной площади Омска прошла церемония открытия Международного ралли «Шелковый путь». Началась торжественная программа концертом Омского академического симфонического оркестра. Музыканты под управлением Дмитрия Васильева исполнили рок-хиты групп Queen, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, Metallica в симфонической обработке. Вместе с оркестром выступили детский хор ДШИ№6 «Примавера», вокальный ансамбль «Проект П», Анна Шинковая. Завершился концерт исполнением знаменитой композиции «We аre the сhampions». Для зрителей и участников стартов выступила группа поддержки чемпионов Кубка Гагарина - хоккейного клуба «Авангард». Творческие коллективы национально-культурных объединений Омской области Регионального Дома дружбы представили вокально-хореографическую сюиту «Хоровод дружбы», символизирующую идею мира и добрососедства в Омской области, которая стала родным домом для представителей ста двадцати национальностей.

Затем на сцену поднялись Губернатор Омской области Александр Бурков, Мэр Омска Оксана Фадина и руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин.

Глава региона зачитал поздравительную телеграмму, которая поступила в адрес участников ралли от Президента России Владимира Путина и отметил, что сегодня знаменательный для нашего региона день: «Омская область открывает свою страницу в истории одного из крупнейших мировых соревнований по ралли-рейдам «Шелковый путь». Еще во втором веке до нашей эры между Европой и Азией была проложена караванная дорога. Спустя столетия путь, который прежде нескольких месяцев проделывали купцы, за считанные дни отчасти повторяют гонщики. Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность увидеть гоночную технику, которая будет участвовать в ралли, а завтра – вживую наблюдать за стартом профессиональных экипажей из многих стран мира. И, конечно же, мы будем болеть за омский экипаж и поддерживать Евгения Фрезоргера и Алексея Шпука. Участников ралли в нашем регионе ждут интересные скоростные отрезки, которые пройдут по территории трех районов. Пилоты увидят наши березовые леса и бескрайние поля, будет участки и с пересеченной местностью. Пусть омская земля зарядит всех спортсменов энергией перед более сложными участками пути с болотами, горами, пустыней. Помните, что победитель – это не тот, кто управляет самым быстрым автомобилем, а тот, кто отказывается проигрывать. Желаю всем участникам ралли удачи, попутного ветра и, конечно же, победы».

Руководитель проекта международного ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин поблагодарил команду Правительства Омской области, Администрацию города и всех омичей за качественную организацию и теплый приём проекта на Омской земле: «Дорогие жители этого гостеприимного красивейшего города нашей российской Сибири. Сегодня за Омском наблюдают во многих точках мира. Очень классно и хорошо, что здесь сегодня жарко. Сибирь всегда у всех ассоциировалась с морозами. А здесь настоящая Сахара, и пусть нам завидуют. Наши ралли не повторяют маршруты, и мы безумно рады показать масштаб, красоту, развитость регионов».

По мнению Мэра Омска Оксаны Фадиной, сегодняшнее событие вышло далеко за рамки спортивного мероприятия: ««Шелковый путь» – это символ международной дружбы и дипломатических отношений. И мы омичи гордимся, что стартовая позиция этого ралли – в самом солнечном городе Сибири – в Омске».

После приветственных слов началась презентация участников гонки. Автопарад прошел на специально смонтированном подиуме. В ралли участвуют восемьдесят три экипажа в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. Каждый спортсмен въезжал на подиум на своем транспортном средстве, зрители могли воочию наблюдать, на какой мощной технике участники будут преодолевать пять с лишним тысяч километров трассы, протянувшейся от Омска до Улан-Батора. 2800 километров трассы пройдут по бездорожью.

Напомним, что завтра, 2 июля, в 9:05 на полигоне 242-го Учебного центра ВДВ состоится официальный спортивный старт ралли «Шелковый путь».

Наряду с прославленными фаворитами в ралли примет участие большое количество любителей, решивших испытать себя. Их единственной целью будет добраться до финиша этого уникального приключения в Улан-Баторе 11 июля.

Международное ралли проводится при поддержке Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства Спорта Российской Федерации. В нашем регионе это событие курирует Правительство Омской области.

В этом году в рамках ралли запланировано проведение этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной федерации автоспорта (FIA) и этап чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM).

Как пояснил руководитель проекта Владимир Чагин, особое внимание в этом году уделено мерам безопасности во время подготовки и проведения мероприятия: «Мы соблюдаем требования Роспотребнадзора. Все участники проходят тесты ПЦР. Один из лучших специалистов в стране Денис Проценко возглавляет антиковидный штаб проекта.

Общая дистанции ралли 2021 года составляет 5250 километров. Маршрут соединит территории двух стран: России и Монголии. В 2021 году Российская Федерация и Республика Монголия отмечает столетие установления дипломатических отношений. Проведение Международного ралли «Шёлковый путь» на территории России и Монголии является очередным доказательством дружеских и добрососедских отношений двух стран. Гонщикам предстоит преодолеть десять спецучастков, суммарная протяжённость которых превышает две тысячи восемьсот боевых километров. На протяжении своей истории Международное ралли «Шёлковый путь» всегда становилось ареной борьбы ведущих гонщиков мира. Год за годом в каждом из зачётов собирается поистине звёздный состав участников – это самые именитые пилоты мира и конечно же лучшие российские гонщики. В этом году на старт гонки выйдут участники из сорока двух стран.

Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути. Впервые гонка прошла в 2009 году, соединив Россию, Казахстан и Туркменистан.