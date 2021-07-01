Участники ралли «Шёлковый путь» считают, что в Омске создали прекрасные условия проведения соревнований

Фото omskportal.ru

Уже сегодня вечером на Соборной площади в Омске начнется торжественная церемония открытия Международного ралли «Шёлковый путь». В преддверии события в Экспоцентре прошла пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы масштабного состязания и ведущие спортсмены мировых ралли-рейдов, которые примут участие в гонке.

– В эти дни Омск – новый город старта нашего ралли – становится центром внимания мировых СМИ, демонстрируя всему миру свою историю, культуру и экономическое развитие, – сказал руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин. – Хочу еще раз поблагодарить руководство региона на большую, масштабную работу, проведенную по организации всех предстартовых мероприятий. Одним из принципов нашего проекта является неповторяемость прежних маршрутов ралли. В этом году все участники и зрители увидят новые регионы и ландшафты России и Западной Монголии. Скажу искренне, что все участники и команды, которые приехали в Россию, в Омск – уже настоящие герои, они уже победили. В нынешнее время пандемии коронавируса очень сложно подготовить технику, подготовить себя, найти возможность участвовать в гонке. Хочу также поблагодарить спонсоров команд за то, что они создали возможность спортсменам участвовать в нашем соревновании. И конечно, группу компаний «Газпром» и лично Алексея Миллера за внимание к проекту и создание возможности организовывать наше ралли. Несмотря на то, что в этом году ралли не проходит по территории КНР, наши китайские коллеги являются соорганизаторами проекта, и президент Федерации автомобильного спорта Китая Чжан Годжин передает всем участникам привет и пожелания успешной гонки. Трассы «Шёлкового пути» не бывают простыми. Желаю победы всем участникам ралли! Побеждает не только тот, кто финиширует первым, побеждают все участники гонки, приобретая новый опыт, новых друзей, укрепляя веру в свои силы и в лучшее будущее для себя и всего человечества!

– Спасибо всем организаторам за прекрасные условия проведения соревнований, сейчас их нелегко организовать, – поблагодарил победитель Международного ралли «Шёлковый путь» 2018 года Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. – На гонку мы настроены, мы готовы побеждать, я очень рад, что мы приехали. Надеюсь, что соревнования всем понравятся.

Фото omskportal.ru

Лидер Кубка мира по ралли-рейдам 2021 года в зачёте Т4 Остин Джонс из США прежде всего поблагодарил за организацию соревнований: «Я очень рад быть здесь вместе с отцом, для меня важна его поддержка. Я понимаю, что может произойти много трудных моментов и рад, что он находится со мной».

– Я приехал из очень тёплой страны. Там сейчас 40 градусов, так что в Сибири мне комфортно, – поделился лидер чемпионата мира FIM по ралли-рейдам 2021 года Росс Бранч из Ботсваны. – Что касается моей лидирующей позиции, то занять ее было моей мечтой и я сделаю все возможное, чтобы сохранить ее.

Как отметил один из лидеров чемпионата мира FIM по ралли-рейдам 2021 года, победитель ралли «Дакар» в зачёте мотоциклов Маттиас Волкнер из Австрии, он первый раз в России, первый раз участвует в этой гонке: «Пока мне сложно сказать, где будет труднее всего на трассе. Я думаю, что в любой момент мы можем столкнуться с серьезным вызовом».

Фото omskportal.ru

Еще один лидер чемпионата мира FIM по ралли-рейдам и лучший дебютант ралли «Дакар» 2021 года Даниель Сандерс из Австралии также отметил, что он впервые в России и первый раз будет в Монголии: «Мне приятно получить новый опыт, надеюсь увидеть новые интересные пейзажи. Я настроен оптимистично. У меня сильные соперники, поэтому первая цель, которую я ставлю, дойти до финиша. Я думаю, что многому научусь у своих соперников».

Спикером пресс-конференции стал и 2-кратный победитель Международного ралли «Шёлковый путь» 2010 и 2019 года в зачёте грузовиков, россиянин Антон Шибалов из команды КАМАЗ-мастер, который считает, что всегда проще добиться высокого результата, чем его удержать. Он поблагодарил организаторов за то, что каждый «Шелковый путь» преподносит участникам очень интересные и серьезные по уровню трассы: «Тут победитель тот, кто просто добрался до финиша. Будем бороться за лучший результат. Гонка покажет!»

Представляя победителя ралли «Дакар» 2015 года, победителя Международного ралли «Шёлковый путь» 2019 года в зачёте квадроциклов Рафала Соника из Польши, ведущий пресс-конференции назвал его легендой.

– Спасибо, что обратились ко мне как к легенде, – ответил Рафал Соник. – Но легенда была до меня, вы знаете, что «Шелковым путем» руководит человек, который был чемпионом раньше меня. Я думаю, что нам предстоит очень долгая и сложная гонка. Во время локдаунов я много раз пересматривал свои гонки и это мне помогало. Если бы этих видео не было, то, возможно, я бы ушёл из спорта. Я уверен, что это ралли будет очень запоминающимся.

2-кратный победитель в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс», победитель этапа Кубка мира по ралли-рейдам Сергей Куприянов принял участие в пресс-конференции и как гонщик, и как представитель генерального спонсора этой гонки – компании «Газпром нефть».

Фото omskportal.ru

– Мы пройдём по маршруту «Шелкового пути» по территории России и Монголии, где в скором времени может пройти маршрут газопровода «Сила Сибири». Поэтому наше участие на газовом грузовике здесь очень символично. «Газпром» – надёжная компания в бизнесе и спорте. Мы рады, что уже много лет вместе с командой «Шелкового пути». У нас есть договорённость, что мы продлеваем наше сотрудничество минимум до 2025 года. Это значит, что мы можем готовиться к новым приключениям.

В завершении пресс-конференции к собравшимся обратился Владимир Чагин: «Мы все ждем старта, чтобы быстрее промчаться по нашим трассам, я желаю спортсменам красивой борьбы, а работникам СМИ интересных, задорных репортажей. Вперед, в Шелковый путь!»

Напомним, что сегодня в 17:00 на Соборной площади пройдет церемония открытия ралли Шелковый путь, в рамках которой состоится концерт Омского симфонического оркестра, а также будут представлены экипажи участников гонки. А 2 июля в 9:05 на полигоне 242-го Учебного центра ВДВ пройдет официальный спортивный старт ралли.