ВТБ предоставил финансирование омскому производителю сельхозтехники под поручительство Корпорации МСП

ВТБ в Омске предоставил финансирование производителю техники для сельскохозяйственных работ ООО «Диборэкспорт» в размере 60 млн рублей, сроком на 1 год. Целевое использование - финансирование текущей деятельности компании. Полученные средства позволят компании нарастить объемы выпускаемой продукции. Кредитование осуществляется при поручительстве Омского регионального фонда поддержки и развития МСП, с использованием гарантийного обеспечения со стороны Корпорации МСП.

Благодаря поддержке банка ВТБ, Омского регионального фонда поддержки и развития МСП, а также Корпорации МСП, компания вдвое нарастила объем выпускаемой продукции, а также увеличила количество рабочих мест. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 200 работников. В 2020 году компания «Диборэкспорт» внесла в региональный бюджет налоговых отчислений на сумму свыше 8 млн рублей.

Сотрудничество банка ВТБ с ООО «Диборэкспорт» началось в 2020 году, ВТБ является основным расчетным и кредитующим банком компании.

Управляющий ВТБ в Омской области Дмитрий Ким отметил: «Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку региональному бизнесу, используя все имеющиеся на сегодняшний момент механизмы. Это, в свою очередь, позволяет минимизировать текущие затраты предприятий, а также помогает бизнесу задействовать дополнительные ресурсы для развития и расширения их деятельности».

«Спрос на продукцию нашего предприятия растет из года в год. Для выполнения дополнительного объема работ в этом году нам потребовалось внешнее финансирование. При этом вопросы по залоговому обеспечению помогли решить федеральные и региональные институты поддержки предпринимателей, за что мы им благодарны. Полученные средства позволят нам приобрести все необходимые материалы, провести расчеты с поставщиками и выполнить заказы в намеченные сроки. Благодаря своевременной поддержке мы сможем нарастить объемы производства на 20%», – заявил генеральный директор ООО «Диборэкспорт» Дмитрий Баранов.

Для справки:

ООО «Диборэкспорт» основана в Омске в 2003 году. Компания специализируется на выпуске сельхозтехники: сеялок, борон, плугов, культиваторов, а также запасных частей к ним. Предприятие занимается поставками оборудования на территории РФ, а также экспортирует свою продукцию в Казахстан и Монголию. По итогам 2020 года выручка компании, по сравнению с 2019 годом, выросла более чем на 80%.

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