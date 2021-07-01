Омичи украли 24 миллиона с помощью маткапитала

Омичи смогли обмануть более полусотни женщин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске до суда дошло дело банды из 7 человек. Они придумали схему для обналичивания маткапитала через пенсионный фонд. Омичи создали юридическую фирму ООО «ТемеревЪ», от имени которой предлагали молодым матерям из Омской области обналичить маткапитал. Они убеждали женщин, что это законно. Многие из них соглашались. Юристы оформляли фиктивные документы на приобретение жилья, поддельные документы передавали в пенсионный фонд, по ним омички получали деньги, а часть от них передавали мошенникам в качестве комиссии.

Общий ущерб бюджету составил почти 24 миллиона рублей. По данным следствия, омичи за три года обманули 54 женщины. Как отметили в пресс-службе следственного комитета, мошенники не возместили ущерб, поэтому на их имущество общей стоимостью 34,5 миллионов рублей наложен арест. Дело будут рассматривать в Центральном районном суде.