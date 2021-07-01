Омичка, сломавшая ивы на Ленина, попала на видео

Теперь деревья будут долго восстанавливаться, а одно из них спасти не удалось. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня утром рабочие обнаружили несколько сломанных ив на улице Ленина в историческом центре города. Неизвестные сломали ветки деревьев. Озеленители спасли несколько деревьев, но одна из ив пострадала сильнее других. Ее пришлось убрать.

В соцсетях появилось видео, которым поделились очевидцы. Они запечатлели как вандалы ломали ветки. Оказалось, что все это устроила хрупкая девушка. На записи видно, что она целенаправленно подошла к дереву и начал отрывать ветки с листьями. Омичи кричали ей, пытались остановить, но она не обратила на них внимание. Девушка так старалась отломить от дерева ветку, что даже упала, но не расстроилась. Поднялась на ноги и продолжила.

Омичи в комментариях негативно оценили поступок девушки. Как отметили в пресс-службе мэрии, после таких повреждений деревья будут восстанавливаться еще долго. Также власти планировали обратиться в правоохранительные органы.