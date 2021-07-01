АО «Транснефть – Западная Сибирь» совершенствует документооборот с контрагентами

АО «Транснефть - Западная Сибирь» приступило к опытной эксплуатации нового модуля системы электронного документооборота, предназначенного для обмена юридически значимыми документами с контрагентами с использованием электронных подписей.

Цель - автоматизация обмена юридически значимыми документами с контрагентами, а также интеграция модуля с внутренней учетной системой предприятия и другими корпоративными информационными системами.

Применение модуля позволит в перспективе полностью отказаться от хранения в архивах бумажных бухгалтерских документов, исключит риски потери и порчи документации. Кроме того, новый модуль повысит скорость обработки и обмена первичными документами, что позволит оптимизировать работу персонала, а также совершенствовать систему документооборота как внутри общества, так и при взаимодействии с контрагентами.

Новый модуль интегрирован с внешним оператором электронного документооборота, что позволяет обеспечить обмен юридическими и бухгалтерскими документами не только внутри системы «Транснефть», но и с внешними контрагентами предприятия.

Предполагается, что после завершения опытной эксплуатации в августе 2021 года новый модуль будет внедрён в производственную деятельность предприятия.

Справочно:

Активное внедрение новых программных продуктов и корпоративных информационных систем на базе АО «Транснефть - Западная Сибирь» охватывает все направления деятельности предприятия. На сегодняшний день внедрены и успешно применяются различные автоматизированные системы, с помощью которых производится унифицированное управление трудовыми ресурсами, производственными процессами, финансовыми активами.