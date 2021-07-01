Президент обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и зрителям Международного ралли «Шёлковый путь – 2021»

В Омске вчера прошли тестовые заезды Международного ралли «Шёлковый путь – 2021» Россия – Монголия, а сегодня будет церемония открытия. Президент России направил приветствие его участникам.

«Приветствую вас в Омске, на старте Международного ралли «Шёлковый путь – 2021», собравшем большое число участников – профессионалов и любителей автомобильного спорта из нашей страны и многих зарубежных государств.

Впереди у вас интереснейшая, захватывающая соревновательная программа, в рамках которой состоятся этапы Кубка мира по ралли-рейдам Международной федерации автоспорта (FIA) и чемпионата мира по кросс-кантри-ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM). Командам предстоит пройти сложнейшим маршрутом по территории России и Монголии через просторы степей и пустынь, бездорожье тайги и высокогорья. В таких экстремальных условиях особенно важна взаимовыручка, сила характера и мастерство высшего пилотажа.

Уверен, что нынешние соревнования, насыщенные яркими эмоциями и накалом честной, красивой борьбы, надолго запомнятся и спортсменам, и зрителям. И, конечно, в год 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией они внесут значимый вклад в развитие многопланового конструктивного взаимодействия между нашими странами и народами.

Желаю вам успехов и удачи. В добрый путь!

Владимир Путин»