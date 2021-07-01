В Советском округе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 09.00 до 16.00 02.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, оборудованием ПНС-5, без сетей потребителей. ГВС потребителей будет осуществляться по открытой схеме с «Подающего» трубопровода.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Королёва, Химиков, Блюхера, Коммунальная, СНТ «Строитель».

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.