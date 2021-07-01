Омск назвали одним из самых неприспособленных для велосипедистов городов

Специалисты определили самые удобные города для велосипедистов. Омск в них предсказуемо не попал. Фото: Павел КЛОКОВ

Консалтинговая компания КБ Стрелка совместно с сервисом Delivery Club провела исследование, велоинфраструктуры в городах-миллионниках. За основу взяли передвижение курьеров в 2020 году. Города оценивались по ряду параметров: протяженность и расположение велодорожек, а также безопасность передвижения на них.

В пятерке самых комфортных городов оказались Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Самара – с первого по пятое место соответственно.

Омск оказался в списке третьим снизу и наряду с Ростовом-на-Дону, Новосибирском, Воронежем и Нижним Новгородом попал в пятерку самых неприспособленных для велопрогулок городов.

– Сегодня в городах России мы видим стремительный рост востребованности разных видов микромобильного транспорта, среди которых особой популярностью пользуется велосипед, – рассказал директор проектов КБ Стрелка Дмитрий Васильев. – Чтобы создать комфортные и безопасные условия для велосипедистов в городе, необходим стратегический подход к развитию велосипедной среды. Первый шаг любой стратегии – это сбор и анализ данных. Совместно с командой Delivery Club мы уже провели эту работу для 15 крупнейших городов России. Представители городских администраций и велоактивисты смогут использовать материалы исследования для дальнейшего комплексного развития велоинфраструктуры и разработки веломастерпланов, применение которых является распространенной международной практикой.