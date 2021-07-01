В Омске 253 человека заразились ковидом за сутки

Коронавирус активно распространяется в Омской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Постепенно третья волна коронавируса начинает накрывать Омскую область. Уже неделю минздрав фиксирует рост заболеваемости. Каждый день прибавляется около 250 заболевших, такие цифры омичи наблюдали и во время второй волы. Сегодня в регионе зафиксировали 253 новых случая заражения. Лечиться дома будут 169 омичей, а в госпитали отправятся 74 пациента. Всего за время пандемии в области насчитали 51 039 заболевших.

Выздоровели сегодня 66 человек. В целом за время наблюдений справиться с ковидом смогли 42 096 человек.

К сожалению, умерли от болезни сегодня 4 человека. Общее число скончавшихся уже достигло 1 520 человек.

Немного активнее стала продвигаться прививочная компания. На сегодняшний день в Омской области первым компонентом привит уже 292 741 человек, а вторым - 221 319 человек.