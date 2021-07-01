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Общество1 июля 2021 10:11

«Вода есть, но напор слабый»: В Омске продолжают устранять аварию из-за которой микрорайон остался без воды

Ремонтные работы придется проводить на дне реки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи дождались воды, но пока ситуация продолжает быть нестабильной.

Омичи дождались воды, но пока ситуация продолжает быть нестабильной.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В сложных условиях оказались жители поселка «Амурский-2». Они почти сутки провели без воды. Это случилось из-за крупного прорыва трубы, проложенной под дном Оми. Жителей начали переводить на резервные схемы водоснабжения, но оперативно этого сделать не удалось. Вода появилась ночью 1 июля, а утром напор резко упал из-за того, что люди массово стали включать ее.

- Сотрудники омского водоканала проводят переключения на насосных станциях, чтобы подать дополнительный объем воды в сети Амурского поселка. Обследование дюкера продолжается водолазами, - рассказали о ходе работ в пресс-службе «ОмскВодоканала».

Также, пока ситуация не стабилизируется и основной водопровод не починят, для жителей организовали подвоз питьевой воды. Машины можно найти по адресам:

У домов 21а, 21б, 21в и 23 по улице 21 Амурская.

У дома 25 корпус 1 по улице 21 Амурская

У дома 3/1 по улице Успешная.