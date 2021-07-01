«Росводоканал Омск» проведёт ремонт на ключевой насосной станции города

На объекте будут заменены три задвижки трубопроводов диаметром 1000 мм. Для производства работ потребуется временно остановить подачу питьевой воду жителям Октябрьского и Центральных округов областного центра. Отключение затронет 14 медицинских учреждений, расположенных в этих округах. Руководство больниц уведомлены о предстоящих работах. В случае необходимости, подвоз питьевой воды в цистернах будет осуществляться по графику, согласованному с медучреждениями.

- Мы ограничены сибирским летом и должны в короткое время выполнить все необходимые работы на коммунальной инфраструктуре и сооружениях. Запорная арматура на насосной станции требует замены из-за своего физического износа. Важно провести ремонты сейчас, чтобы избежать нештатных ситуаций в зимнее время, когда от надёжной работы насосной станции «Октябрьская» зависит не только водоснабжение большого количества потребителей, но и теплоснабжение горожан и объектов социальной сферы. Мы согласовали время отключения и сроки работ с министерством здравоохранения Омской области. Приносим горожанам извинения за временные неудобства и просим создать запас воды на время ремонтных работ, - обратился к жителям директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Ремонтные работы запланированы с 18 часов 7 июля до 18 часов 8 июля. Под отключение попадают потребители, расположенные в границах улиц и населённых пунктов: Окружная дорога – Ростовка – Богословка – Ульяновка – Новомосковка – Учхозные – Куйбышева – Учебная - 3 Транспортная – Чкаловский и Кордный поселки – 3 Молодежная, ул. 1-30 Северные, 1-11 Ремесленные, ул. Восточные, пос. Козицкого, пос. Амурский, пос. 1-го Кирпичного завода, пос. Степной, пос. Загородный, пос. Большие поля, пос. Госплемстанции.

В период ремонтных работ жители смогут набрать питьевую воду в водоразборных колонках. Список адресов приведен ниже.

ул. 3 Линия – ул. С. Лазо, ВРК по ул. Ермака, ВРК по ул. Потанина, ул. Маяковского, 2, ВРК по ул. Харьковская (7 Рабочая, 9 Рабочая, 12 Рабочая, 14 Рабочая, 16 Рабочая, 24 Рабочая, 26 Рабочая, 27 Рабочая),

ВРК по ул. Свободы (2 Военная, 3 Военная, 17 Рабочая, 20 Рабочая, 23 Рабочая, 28 Рабочая), ул. 2 Линия – ул. 1905 года, ул. 17 Линия – ул. 10 лет Октября,

ул. Пронина, 4, ул. Б. Луговая – 3 Сухой пер., 3 Сухой пер., 29, ул. Б. Луговая, 111, ул. Кузбаская, 46, ул. Б. Луговая, 86, ул. Подгорная, 62, ул. Б. Луговая, 25, ул. Мичурина, 40, ул. Беломорстроя, 15, ул. Декабристов – ул. Омская, ул. Степная – ул. Звездова, ул. Степная – ул. Чкалова, ул. 11 Линия – ул. Красных зорь, ул. 16 Линия – ул. Красных зорь, ул. 21 Линия – ул. Красных зорь, ул. 14 Линия – ул. Красных зорь, ул. 3-й Разъезд – ул. Красных зорь, ул. Куйбышева – ул. Успенского, ул. Куйбышева – ул. Мичурина, ул. Звездова – ул. Куйбышева, ул. Декабристов – ул. Красных зорь, ул. Пронова – ул. М. Жукова, ул. Учебная, 125 А, ул. 27 Линия – ул. Красных зорь, ул. 24 Линия – ул. Красных зорь, ул. 22 Линия – ул. Красных зорь, ул. Слободская – ул. Омская, ул. Пронова – ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. 30 лет ВЛКСМ, 26 А, ул. Бухольца – ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Успенского, 20, ул. Красных зорь, 75, ул.. Училищная – ул. Потанина.

1 Береговая, 14 (тупиковая), Октябрьская между Орджоникидзе и Вавилова, 1 Береговая – Кемеровская,1 Береговая – Октябрьская, 1 Береговая, 32 (тупиковая), 1 Восточная на спуске, 10 Северная - 2 Дачная, 10 Северная между Герцена и Совхозной, 10 Северная между Долгирева и Средней 21, 10 Северная между Долгирева и Средней 31, 11 Северная - Долгирева – Средняя, 12 Северная между Герцена и Совхозной, 12 Северная между Тарской и Орджоникидзе, 1 Северная - Вавилова – Орджоникидзе, 2 Береговая - 2 Ремесленная, 2 Береговая - 7 Ремесленная, 2 Береговая - 9 Ремесленная, 2 Дачная - 8 Кольцевая, 28 Северная 5/1, 3 Береговая - 4 Ремесленная, 3 Береговая - 6 Ремесленная, 3 Береговая - 7 Ремесленная, 3 Дачная - 2 Кольцевая, 3 Дачная - 5 Кольцевая, 3 Дачная - 7 Кольцевая, 3 Северная – Перекоповская, 35 лет Советской Армии - 1 Восточная, 35 лет Советской Армии - 11 Восточная, 35 Лет Советской Армии - 3 Восточная, 35 лет Советской Армии - 4 Восточная, 35 лет Советской Армии - 6 Восточная, 35 Лет Советской Армии - 7 Восточная, 35 Лет Советской Армии - 7 Ремесленная, 35 лет Советской Армии - 9 Восточная, 4 Северная между Тарской и Орджоникидзе, 5 Армии – Орджоникидзе, 6 Северная между Совхозной и Красный Пахарь, 6 Северная -Герцена – Совхозная, 6 Северная между Средней и Перекоповской, 6 Северная, 150 - между Осовиахимовской и Герцена, 6 Северная Орджоникидзе, 7 Северная – Перекоповская, 8 Дунайская (роща), 8 Северная - Герцена – Совхозная, 8 Северная 167 между Осовиахимовской и Герцена, 9 Северная - Средняя – Долгирева, 9 Северная между Тарской и Орджоникидзе, Булатова – Тарская, Вавилова - 10 Северная, Вавилова - 12 Северная,65, Вавилова - 3 Северная, Вавилова - 6 Северная (тупиковая), Вавилова - 8 Северная, Вавилова – Кемеровская, Волховстроя - 3 Северная, Госпитальная - 1 Ремесленная, Госпитальная - 10 Ремесленная, Госпитальная - 11 Ремесленная, Госпитальная - 3 Ремесленная, Госпитальная - 6 Ремесленная, Госпитальная - 9 Ремесленная, Госпитальная – Кемеровская, Гусарова - 1 Ремесленная, Гусарова - 5 Армии, Гусарова – Кемеровская, Гусарова – Октябрьская, Долгирева - 12 Северная, Луганская - 11 Ремесленная, Луганская - 3 Ремесленная, Луганская - 5 Армии, Луганская - 6 Ремесленная, Осоавиахимовская - 10 Северная, Осоавиахимовская - 12 Северная, Осоавиахимовская - 5, Осоавиахимовская, 44 (1-2 Северная), Осоавиахимовская, 62 - 4 Северная, Осоавиахимовская,72 - 5 Северная, Осоавиахимовская, 88 - 7 Северная, Сазонова - 10 Северная, Сазонова - 5 Армии, Сазонова - 6 Северная, Сазонова - Октябрьская – Кемеровская, Совхозная - 11 Северная, Совхозная - 4 Северная, Совхозная - 6 Северная, 186, Совхозная - 8 Северная, Сочинская - 8 Восточная, Сочинская - 9 Восточная, Средняя - 1 Северная, Средняя - 11 Северная, Средняя - 14 Северная, Средняя - 5-6 Северная, Средняя - 8 Северная, Сыропятская - 10 Восточная, Сыропятская - 1-2 Восточная, Сыропятская - 5 Восточная, Сыропятская - 7 Восточная, Сыропятская - 8 Восточная, Тарская - 11 Северная, Тарская - 12-13 Северная, Тарская - 3 Северная, Тарская - 5 Армии, Тарская - 6 Северная, Тарская - 8 Северная, Фрунзе - Гусарова (тупиковая), Челюскинцев - 5 Армии.