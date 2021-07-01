Омичи из поселка «Амурский-2» продолжают жаловаться на отсутствие воды

Воды в микрорайоне не было почти сутки. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске без воды остались жители целого микрорайона. Неожиданно в домах в поселка «Амурский-2» пропала и горячая, и холодная вода. Никто не мог понять, в чем проблема, а потом жителям сообщили об аварии.

В пресс-службе Водоканала ответили, что экстренное отключение связано с прорывом трубы на дне Оми. Дома обещали перевести на резервные схемы снабжения.

Но омичи в соцсетях жалуются на то, что вода появилась не у всех. Некоторые из местных жителей продолжают оставаться без водоснабжения, другим воду подключили уже глубокой ночью. Решения проблемы люди ждали еще вчера, тогда они уже почти сутки были вынуждены обходиться без воды. Ради того, чтобы набрать несколько ведер, омичи выстраивались в длиннющие очереди.

- Одна машина на весь микрорайон, - написал омич, опубликовав фотографии людей, выстороившихся на жаре с ведрами за водой.