Молодой житель Омска погиб во время купания на Иртыше

Причины смерти найденного молодого человека точно установят по результатам судмедэкспертизы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об очередной трагедии на Иртыше сообщает областная полиция. По предварительным данным, 27-летний житель Омска отправился купаться на реку в районе улицы Нефтебаза, расположенной в Старом Кировске, и утонул.

– Организовано проведение проверки по факту несчастного случая, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Тело мужчины извлечено из воды, устанавливается причина смерти.

Еще одна чудовищная история, связанная с гибелью людей на воде. Недалеко от деревни Малый Атмас утонули 6-летний мальчик и пытавшаяся спасти его мама.

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Илья Дорогин (имя и фамилия изменены) с супругой Еленой и тремя ребятишками – 14-летней Кристиной, 8-летней Настей и 6-летним Мишей приехал в гости к своему брату Степану (все имена изменены) в Черлакский район на юге Омской области. Родственники вместе с другом Степана Николаем Кулагиным, у которого есть большая лодка, отправились утром на берег Иртыша.

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