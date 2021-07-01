Омичей девять дней подряд травят фенолом и сероводородом

В Омске каждый день фиксируют превышение по нескольким опасным веществам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске еще один день не прошел без ядовитых выбросов. Минувшей ночью, 30 июня, на стационарном посту наблюдения на улице 4-я Поселковая, снова зафиксировали превышение содержания в воздухе фенола (1,5 ПДК) и сероводорода (1,55 ПДК), сообщили в пресс-службе минприроды. Похожие данный в этом районе собирают уже больше недели, а омичи в соцсетях постоянно жалуются на химический запах, который не дает заснуть.

Проблему уже давно ощущают все жители города, а не только те, кто живет вблизи промзоны. Вопросы экологии стоят так остро, что омичи массово обращаются не только в местный экомониторинг, но и даже дозвонились на прямую линию к президенту Владимиру Путину. Он ответил, что знает о проблемах региона и рассказал, какие меры предпринимают.