В Омской области нашли мотоциклиста, который сбил девочку и сбежал

Сельчанин сбежал с места аварии и не попытался помочь пострадавшей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне, 29 июня, поздним вечером в одном из сел Таврического района произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Водитель скрылся с места аварии и даже не попытался помочь девочке. Девочка запомнила только то, что сбил ее мужчина на мопеде. Сразу после аварии ребенка забрали в больницу.

Местные полицейские нашли сбежавшего виновника ДТП. Им оказался 18-летний местный житель. Оказалось, он не имел водительских прав. Теперь на сельчанина завели сразу четыре административных дела: за управление мопедом без прав, за нарушение правил дорожного движения, за наезд на пешехода и за оставление места ДТП