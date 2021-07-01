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Общество1 июля 2021 7:20

В Омской области нашли мотоциклиста, который сбил девочку и сбежал

Теперь на него завели сразу 4 протокола
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сельчанин сбежал с места аварии и не попытался помочь пострадавшей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сельчанин сбежал с места аварии и не попытался помочь пострадавшей. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне, 29 июня, поздним вечером в одном из сел Таврического района произошло ДТП, в котором пострадал 7-летний ребенок. Водитель скрылся с места аварии и даже не попытался помочь девочке. Девочка запомнила только то, что сбил ее мужчина на мопеде. Сразу после аварии ребенка забрали в больницу.

Местные полицейские нашли сбежавшего виновника ДТП. Им оказался 18-летний местный житель. Оказалось, он не имел водительских прав. Теперь на сельчанина завели сразу четыре административных дела: за управление мопедом без прав, за нарушение правил дорожного движения, за наезд на пешехода и за оставление места ДТП