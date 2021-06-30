Работники АО «Транснефть - Западная Сибирь» отмечены благодарственными письмами омской мэрии

Специалисты АО «Транснефть - Западная Сибирь» отмечены благодарственными письмами мэра г. Омска Оксаны Фадиной по случаю Дня изобретателя и рационализатора. Торжественная церемония награждения сотрудников промышленных предприятий состоялась в администрации города.

Благодарность за достижения в профессиональной деятельности получили начальник отдела эксплуатации предприятия Александр Дмитриенко, начальник отдела сопровождения программно-аппаратных средств микропроцессорных систем автоматики и телемеханики Илья Грудина и инженер Анастасия Амежикова.

Награжденные работники предприятия являются авторами нескольких патентов. В частности, Александр Дмитриенко разработал полезную модель герметизатора для технологических трубопроводов нефтеперекачивающих станций и резервуарных парков, Илья Грудина - программу автоматического регулирования полнонапорных насосных агрегатов.

«Разработки специалистов АО «Транснефть - Западная Сибирь» не только направлены на развитие производственной инфраструктуры предприятия, но и способствуют продвижению промышленного потенциала Омска и Омского региона. По итогам 2020 года Омская область вошла в пятерку ведущих регионов Сибирского федерального округа по подаче заявок на изобретения и полезные модели. И в этом результате есть вклад и наших специалистов», - отметил генеральный директор компании Олег Чепурной.

Внедрение инновационных предложений и образцов оборудования - важное направление деятельности АО «Транснефть - Западная Сибирь» в части реализации программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ПАО «Транснефть». Применение в промышленной эксплуатации полезных моделей и информационных программных продуктов, разработанных специалистами общества, направлено на автоматизацию производственных и бизнес-процессов, обеспечение высокого уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда на объектах предприятия.