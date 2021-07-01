В историческом центре Омска вандалы изуродовали три шаровидные ивы

Вандалы разгромили ивовую алею. Фото: пресс-служба мэрии Омска

В ночь на четверг, 1 июля, от рук вандалов пострадали три молодые шаровидные ивы на улице Ленина. Неизвестные пока хулиганы устроили погром возле здания Кадетского корпуса.

– Рабочие обнаружили изувеченные деревья в районе шести часов утра, когда заходили на смену. Неизвестные переломали ветви деревьев и тем самым сильно травмировали ивы. Озеленители уже убрали сломанные ветви. За теми деревьями, где часть кроны осталась нетронутой, озеленители будут наблюдать и осуществлять тщательный уход. Однако при подобных повреждениях деревья восстановятся не скоро. Одно дерево, к сожалению, пострадало очень сильно и его спасти не удалось. Помимо этого, утерян эстетичный вид деревьев, который придавался и поддерживался городскими озеленителями продолжительное время, – сообщает пресс-служба БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

Деревьям теперь предстоит долгое восстановление. Фото: пресс-служба мэрии Омска

Представители мэрии по данному факту планируют обратиться в правоохранительные органы, которые осуществляют патрулирование городских территорий.

Сообщается также, что случаи порчи деревьев, как и элементов благоустройства на общественных территориях, происходят в Омске регулярно. Что касается деревьев, то в этом году также от рук неизвестных пострадало более 10 лип, высаженных в прошлом году на улице Заозёрной.