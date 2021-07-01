Партия «Новые люди» пойдет в омское Заксобрание со списком из 43 кандидатов

Партия «Новые люди» выдвинула список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Омской области. Это произошло на внеочередном собрании регионального отделения партии, которое состоялось 30 июня. Возглавил список руководитель регионального отделения партии Илья Смирнов.

- Год назад Новые люди сумели пройти во все региональные парламенты, где нас допустили до выборов. На выборах в томскую Городскую Думу мы получили больше 15% голосов. Сейчас мы рассчитываем сформировать фракции и в омском Заксобрании, и в Госдуме. У нас хорошая поддержка избирателей. Это заметно по огромному количеству людей, которые участвуют в наших проектах и акциях, - подчеркнул Илья Смирнов.

В общей сложности в список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Омской области попали 43 сторонника Новых людей. Среди них хирург-онколог, заведующий отделением онкологии клиники «Евромед» Евгений Подворный, юрист, общественный деятель, основатель благотворительного проекта «Феникс дети» Наталья Тузова и другие не менее известные в области люди.

- Я - хирург, и в моей работе важно понимать, кто с тобой рядом, потому что от этого зависит человеческая жизнь. Для хорошего результата нужна командная работа. Мы сформировали отличное сообщество настоящих профессионалов. Я уверен в каждом из них, и мы добьемся результатов, - убежден Евгений Подворный.

- Много лет мы оказываем помощь особенным детям, и я вижу, сколько среди омичей отзывчивых, добрых людей. И как много значит для общего дела вклад каждого человека. Теперь я хочу помочь не только детям, но и всем жителям региона, изменить нашу жизнь к лучшему, - отметила Наталья Тузова.

Также представители регионального отделения партии «Новые люди» будут баллотироваться в Заксобрание по 13 одномандатным избирательным округам.

- Я уверен, что в будущем созыве Законодательного собрания мы увидим много новых лиц - умных и смелых людей со свежими мыслями и решениями. У нас уже есть избранные депутаты в регионах, и они успели показать себя в работе: сократили бюджетные траты, дали реальные предложения по снижению коммунальных платежей, занялись защитой природы. Надеюсь, таких активных и полезных депутатов станет больше в парламентах всех уровней, - подчеркнул секретарь Общего собрания и член Совета регионального отделения Николай Бирюков.

В этом году Новые люди рассчитывает получить места в законодательных собраниях 34 регионов. Для этого партия выдвигает более 700 кандидатов по всей стране. Более 400 из них пойдут по спискам партии, и 300 кандидатов - по одномандатным округам.

- Жизнь обычного человека напрямую зависит от решений депутатов городских советов и заксобраний регионов. Обновление России невозможно без изменений на местах. Успех прошлогодних кампаний доказал, что люди готовы голосовать за Новых людей, — говорит лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Справка:

Штабы партии «Новые люди» работают в 73 регионах России. В 2020 году депутаты от партии «Новые люди» были избраны во всех регионах, где на выборах в заксобрания были зарегистрированы списки партии — в Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областях.