В Омске определились с тарифами на вывоз мусора

Платить за вывоз мусора придется больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители почти всех компаний, оказывающих коммунальные услуги уже сообщили о повышении цен. Такое происходит каждый год, но все равно каждый раз сложно привыкать к новым цифрам в квитанция. Подорожают услуги в Омске с 1 июля. Неизвестной оставалась только судьба тарифов по обращению с ТКО.

ФАС установила допустимые тарифы по мусор. Омичи опасались, что после пересмотра цен, за вывоз мусора придётся платить в два раза больше, но этого не произошло. Тариф подняли, но совсем не так критично, как планировали. Жители благоустроенных домов теперь будут платить 102 рубля, для жильцов не благоустроенных домов вывоз мусора обойдётся чуть дороже, в 113,28 рублей. До подражания омичи платили около 87 рублей.