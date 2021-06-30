В минтруда рассказали, почему лишили выплаты в 550 рублей ветерана из Омска, звонившему президенту

Пенсионер Васильков всегда смотрит все прямые линии. Фото: Анна МИКУЛА

Пенсионер из Омска Владимир Васильков смог задать президенту вопрос во время Прямой линии. Он рассказал: сначала не мог добиться бесплатной реабилитации после ковида. Но больше всего обидело сибиряка то, что его, как он сообщил, лишили звания "Ветеран труда Омской области", а вместе с ним и денежной выплаты в 550 рублей.

В омском правительстве уже отреагировали на жалобу сибиряка. Ситуацию прокомментировал губернатор Александр Бурков.

- Звания «Ветеран Омской области» Владимира Алексеевича никто не лишал. Еще в начале 2017 года были внесены изменения в закон, регламентирующий порядок предоставления граждан по данной выплате, - сказал глава региона. - В том числе был установлен критерий нуждаемости. Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15631 рублей. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить.

В минтруда подтвердили: доход омича превысил установленный законом. Поэтому ему и перестали платить. По словам пенсионера, такое положение дел он "воспринял, как плевок в душу".

- Ежемесячная денежная выплата в 550 руб. Владимиру Алексеевичу Василькову была приостановлена в связи с превышением размера дохода, установленного законодательством. С 2016 года законом был установлен критерий нуждаемости в виде ограничения дохода при предоставлении выплаты. С этого времени на получение выплаты имеют право обладатели звания «Ветеран Омской области», доход которых составляет не более 175 % величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области, то есть 15 631 рублей, - уточнили в миндруда региона.